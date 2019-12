Grave incidente stradale a Vimercate, lungo la Provinciale Monza-Trezzo. Tre le auto coinvolte. Sul posto ambulanze e Vigili del fuoco.

Una vettura ribaltata

Tre le auto coinvolte nell’incidente, la cui dinamica è ancora tutta da chiarire. Una delle tre vetture si trova ribaltata al centro della carreggiata. Per liberare un passeggero, incastrato tra le lamiere, sono presenti sul posto due mezzi dei Vigili del fuoco. Con loro anche due ambulanze e un’automedica, accorse in codice rosso. Presenti anche la Polizia locale di Vimercate. Come detto, la dinamica è ancora tutta da chiarire, ma dalle prime informazioni emerse pare ci siano due donne ferite (di 47 e 50 anni), soccorse una in codice giallo e una in codice verde. Completamente in tilt il traffico lungo la Strada provinciale, chiusa in entrambe le direzioni. Lo schianto è avvenuto a poche centinaia di metri di distanza dal luogo dove solo poche settimane fa perse la vita Alberto Brambilla in un altro incidente stradale.