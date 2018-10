Grave incidente stradale a Vimercate. Intorno alle 3 un’automobile è andata a sbattere lungo la Sp45 Vimercate-Lecco. Un ragazzo di 25 anni è stato soccorso in codice giallo dai volontari di Vimercate, venendo poi trasportato sempre in codice giallo all’ospedale di Vimercate. Sul posto anche i Carabinieri di Monza.

Due interventi a Monza nel corso della nottata

Nottata tutto sommato tranquilla per i “nostri” soccorritori. Poco dopo la mezzanotte a Desio un uomo di 52 si è sentito male in via Mascagni. Soccorso in codice verde, è stato trasportato all’ospedale di Desio per controlli. Poco dopo a Monza un uomo di 49 è caduto rovinosamente in piazza Cambiaghi a Monza. Soccorso in codice giallo dalla Croce Rossa di Villasanta, l’uomo è stato poi trasportato in codice verde all’ospedale San Gerardo. Sempre a Monza poco prima delle 4 una persona di 43 anni ha avuto un malore in stazione: sul posto è intervenuta in codice giallo la Croce Rossa di Monza. L’intervento è stato poi derubricato a verde e l’uomo è stato trasportato al Policlinico di Monza.