Grave incidente nella notte sulla Sp13 Monza Melzo. Nel sinistro, con due auto coinvolte, sono rimaste ferite due persone.

Grave incidente sulla Sp13

Sono due le persone rimaste ferite nella notte tra domenica 2 febbraio e oggi, lunedì, nell’incidente avvenuto sulla Sp13 poco prima di mezzanotte e mezza. Nell’impatto, che ha visto coinvolte due auto, sono rimasti feriti un uomo di 20 anni e uno di 43.

Dopo l’incidente sul posto sono arrivati tempestivi i soccorsi: ambulanza, automedica, Vigili del fuoco e Carabinieri. I due feriti sono stati trasferiti all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo.

Sempre nella notte, intorno all’una e trenta, si è verificato un evento violento, classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza come aggressione a Varedo. Qui, in via Circonvallazione, un ragazzo di 25 anni è stato soccorso dalla croce Brianza di Cesano e accompagnato in ospedale a Desio in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Desio.

Infine segnaliamo due malori, uno a Monza alle tre e uno a Lissone poco prima delle cinque e trenta. Le due persone soccorse sono state trasportate in ospedale entrambe in codice verde.