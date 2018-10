Grave infortunio sul lavoro per un 54enne che è rimasto schiacciato all’interno di un impianto lavorativo di Nova Milanese. L’incidente intorno a mezzanotte. Ora è ricoverato al San Gerardo.

Infortunio sul lavoro per un 54enne a Nova Milanese

Un uomo di 54 anni è stato soccorso questa notte dalla Croce rossa a seguito di un grave infortunio avvenuto all’interno di u impianto lavorativo di Nova Milanese, situato in via De Gasperi. Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, la chiamata ai soccorsi è arrivata pochi minuti dopo la mezzanotte: il 54enne è stato soccorso in codice giallo per uno schiacciamento e dopo l’arrivo dei sanitari è stato trasportato al San Gerardo di Monza in codice giallo. Le sue condizioni sono state valutate serie, ma non in pericolo di vita.

Sempre nella notte segnaliamo un malore a Monza in via Monfalcone. Soccorsa una donna di 78 anni che intorno alle 4.30 si è sentita male in strada. Sul posto al croce rossa di Monza e Brianza che, dopo le prime cure, ha trasportato l’anziana al San Gerardo per accertamenti.