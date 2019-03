Grave intossicazione etilica per un 15enne a Verano Brianza. Il giovane è stato rinvenuto a terra, nel parcheggio del McDonald’s di via Comasina, al limite del coma etilico. Soccorso in codice giallo, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Desio. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Seregno.

Un’aggressione in stazione a Monza

L’evento più grave della notte si è verificato a Monza, in stazione. Poco prima delle 23 un’aggressione ha visto coinvolte due ragazzi, di 20 e 24 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze, in codice rosso. Nel corso dell’intervento, il codice è stato derubricato a verde e i due giovani sono stati trasportati uno al Policlinico, l’altro al San Gerardo. Sul posto anche i Carabinieri di Monza. Intorno alle 22.30 un uomo di 47 si è sentito male a Muggiò, cadendo al suolo: soccorso in codice giallo, è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Malore anche a Brugherio, intorno alla mezzanotte, per una ragazza di 17 anni. L’intervento, in codice giallo, è terminato sul posto.

Incidente a Monza, in via de Gradi

Nel corso della nottata brutto incidente per un ragazzo di 29 anni, a Monza. Il giovane, alla guida della sua vettura, è andato a sbattere in via de Gradi, poco prima delle 3. Soccorso in codice giallo dai soccorritori di Monza, è stato trasportato all’ospedale San Gerardo. Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Locale di Monza.