Camion investe una 52enne in bicicletta a Seregno: l’incidente in via Colzani, pochi minuti prima delle 15.

Grave investimento a Seregno

Ambulanza e Automedica in via Colzani a Seregno dove, poco prima delle 15, è avvenuto un grave incidente. Una donna di 52 anni in bicicletta è stata investita da un camion. L’autocarro che trasportava bevande era in fase di svolta a destra da via Colzani verso via Nazioni Unite in zona Sant’Ambrogio. Nel tratto della rotatoria l’impatto con il velocipede, diretto verso Cesano Maderno.

Ferita una donna di 52 anni

Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Bianca di Besana e l’Automedica. Dopo aver stabilizzato la donna, gli operatori del “118” sono ripartiti a sirene spiegate verso l’ospedale di Desio in codice giallo.

Rilievi affidati alla Polizia locale di Seregno.