Grave malore in ditta a Meda, titolare in ospedale.

Grave malore in ditta

E’ successo stamattina, venerdì 24 gennaio 2020, in via Cialdini. In base a quanto è stato possibile ricostruire, il titolare 55enne di una ditta specializzata in microfusioni metalliche ha accusato un malore mentre stava lavorando.

Sul posto ambulanza e automedica

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto si sono portati immediatamente i sanitari di Seregno Soccorso, con il supporto di un’automedica. Dopo le prime cure il 55enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Desio.