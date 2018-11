Grave malore in strada per un 41enne questa notte a Seveso. L’uomo è stato soccorso in via Borromeo e trasportato in ospedale a Desio.

Grave malore in strada per un 41enne

Un uomo di 41 anni è stato soccorso in codice giallo questa notte alle 2 a Seveso.

La chiamata al numero di emergenza è arrivata alle 2.20 e sul posto, in via Borromeo, si è portata la croce bianca di Cesano. I paramedici hanno prestato le prime cure al 41enne per poi trasportarlo in condizioni gravi, ma non il pericolo di vita, all’ospedale di Desio.