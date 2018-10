Grave malore per il presidente dell’Ac Desio calcio. Luigi Pistillo, storico numero uno biancorosso, si è sentito male nel corso della partita contro l’Ardita Como.

Con il fiato sospeso

Luigi Pistillo, 71 anni, si è sentito male presso il centro sportivo del “suo” Desio, in via Agnesi. I biancorossi erano impegnati nella partita contro l’Ardita Como, valida per la settima giornata del girone B del campionato di Prima categoria. Il “pres”, da tantissimi anni colonna della società, è stato soccorso in codice rosso da un’ambulanza e un’automedica in arrivo da Desio e Monza. Ancora da stabilire la natura del malore. Per lui ora fanno il tifo tutti gli appassionati e tifosi del calcio brianzolo, sperando che possa segnare il gol più importante. Pistillo è stato trasportato sempre in codice rosso all’ospedale di Desio.