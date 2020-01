Gravissimo incidente a Cesano Maderno, uomo in condizioni critiche.

Gravissimo incidente a Cesano Maderno

Gravissimo incidente alle 19.30 di oggi, venerdì 3 gennaio, in via Groane, al Villaggio Snia di Cesano Maderno. Un automobilista diretto a Cogliate ha investito una coppia di uomini che camminava lungo il ciglio della strada accompagnando per mano una bicicletta. L’uomo al volante, complice il buio, non si sarebbe accorto in tempo dei due pedoni che camminavano sulla lunga strada che costeggia la zona boschiva del Parco delle Groane. L’impatto è stato inevitabile: l’automobilista avrebbe cercato di evitare i due ma senza successo per via dell’arrivo di un’altra auto sulla corsia opposta.

Soccorsi un 21enne e un 38enne

I due pedoni, un 21enne e un 38enne, entrambi extracomunitari, sono stati soccorsi da due ambulanze, una di Seregno Soccorso e una della Croce Rossa di Varedo, e dal personale di un’automedica. Uno dei due, quello travolto dall’utilitaria, è stato trasportato poco fa all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono critiche. Lievemente ferito l’altro. Sul posto i Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno, al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro e risalire all’identità dei due uomini coinvolti. Accertamenti in corso.