Gravissimo incidente a Nova Milanese: motociclista 31enne d’urgenza in ospedale

Un motociclista di 31 anni è stato trasferito in gravissime condizioni al San Gerardo di Monza dopo che, questa mattina intorno alle 8.20 è stato falciato mentre transitava sulla Monza Saronno, all’altezza di Nova Milanese. Il ragazzo è stato sbalzato giù dalla moto dopo l’impatto con un’auto, guidata da un 82enne, che stava uscendo da via Leopardi per dirigersi verso il distributore di benzina.

Le condizioni del 31enne sono subito apparse molto gravi al personale di soccorso intervenuto sul posto con due ambulanze e l’automedica. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia locale di Nova Milanese, per i rilievi e accertarsi della dinamica.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI APPENA DISPONIBILI