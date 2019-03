Incidente a Seregno: 70enne investita in via Colzani. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20. La donna trasportata al Niguarda in codice rosso.

Gravissimo incidente nella serata di oggi, martedì 5 marzo, a Seregno. Una donna di 70 anni, seregnese, per cause ancora da accertare, è stata investita in via Colzani. L’impatto tra il pedone e la macchina (un’Audi) è avvenuto all’altezza del civico 110 poco dopo le 20.

In base a quanto ricostruito fino a questo momento la donna era appena uscita dalla pizzeria d’asporto e si apprestava a tornare a casa: mentre attraversava la strada un automobilista, anche lui residente a Seregno, l’ha travolta in pieno.

Sul posto l’ambulanza proveniente da Desio, l’automedica, i Carabinieri e la Polizia locale. Il personale medico, dopo i primi accertamenti, ha purtroppo confermato la gravità della situazione. La 70enne è stata quindi caricata in ambulanza e trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda di Milano.