Gravissimo incidente questa mattina a Seveso, un 18enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale.

Gravissimo incidente in via Della Repubblica

L’impatto si è verificato intorno alle 10.30 in via Della Repubblica, la strada che costeggia la ferrovia e collega Seveso con Cesano Maderno. In base a quanto è stato possibile ricostruire, ma sono ancora in corso i rilievi da parte degli agenti della Polizia locale, pare che il ragazzo stesse percorrendo il rettilineo in sella alla sua moto provenendo da Cesano quando, per motivi da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro il guard-rail.

Sul posto ambulanza e automedica

Sul posto si è precipitata un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno, supportata da un’automedica. Il ragazzo è stato trasferito in ospedale in codice rosso.