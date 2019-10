Infortunio sul lavoro a Macherio. Un ragazzo di 23 anni è stato soccorso poco prima delle nove e trasportato in codice rosso al San Gerardo.

Infortunio sul lavoro a Macherio

Un gravissimo infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina poco prima delle nove in un impianto lavorativo di via Cavour a Macherio. In base a quanto è stato possibile ricostruire fino a questo momento un giovane di 23 anni sarebbe rimasto ferito in seguito ad uno schiacciamento, mentre si trovava all’interno della ditta Glas Italia.

Dopo la chiamata ai soccorsi sul posto sono arrivati i volontari della croce verde di Lissone, l’automedica e la Polizia locale di Macherio assieme al Comandante Francesco Farina.

Dopo i primi accertamenti sul posto il giovane è stato trasferito all’Ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI APPENA POSSIBILE