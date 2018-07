Gravissimo malore in centro a Giussano, operaio soccorso in codice rosso. E’ successo venti minuti prima delle 17, nel parcheggio accanto alla Basilica, in via Alberto da Giussano.

Malore a Giussano, grave un operaio

L’uomo – un 33enne dipendente di una ditta di spurghi – stava dando indicazioni al collega a bordo del camion quando si è sentito male. In via Alberto Da Giussano sono arrivate l’ambulanza della Croce Bianca di Mariano e l’automedica, attivate in codice rosso. Dopo essere stato rianimato per alcuni minuti, l’operaio è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.