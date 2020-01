Guasto all’impianto di riscaldamento, asilo comunale di via XXV Aprile al freddo. E’ successo questa mattina a Concorezzo, in una struttura già al centro di numerose polemiche (seppur di tutt’altra natura) nelle ultime settimane.

A dare l’annuncio del guasto alla struttura è stata l’Amministrazione comunale, che si è subito attivata per cercare di risolvere la situazione. Il danno, tuttavia, si è rivelato molto importante e alle famiglie è stata data la possibilità di portare i figli a casa.

“Questa mattina, venerdì 24 gennaio, si è verificato un guasto all’impianto di riscaldamento della scuola dell’infanzia di via XXV Aprile – si legge nel comunicato – I tecnici del Comune sono intervenuti immediatamente e dalla valutazione iniziale il guasto si è rivelato importante e non gestibile in tempo reale. Il direttore della scuola ha quindi invitato i genitori a valutare se venire a prendere i bambini considerate le basse temperature. Sono ancora in corso le verifiche e gli accertamenti da parte dei tecnici manutentori per risolvere i problemi. Al momento una delle tre caldaie ha ripreso a funzionare. Se entro il weekend le problematiche non saranno risolte, nelle prime ore della giornata di lunedì i tecnici saranno di nuovo al lavoro per intervenire nell’ambito del guasto anche della seconda caldaia. Lunedì 27 gennaio la scuola sarà regolarmente aperta e i servizi saranno garantiti (pre e post scuola, mensa)”.