Guida a zig zag e viene fermato dai vigili aveva bevuto troppo

Aveva bevuto troppo il 65enne che nel tardo pomeriggio di lunedì 30 settembre è stato fermato dalla Polizia locale in via XXV Aprile, a Limbiate. A richiamare l’attenzione degli agenti in transito è stata l’andatura a zig zag e un faro spento di una Fiat Punto. Quindi è scattato l’alt. L’uomo alla guida, un 65enne senza fissa dimora, dava l’impressione di essere un po’ alticcio

Multa e patente ritirata

La Polizia locale ha quindi sottoposto l’automobilista alla prova dell’etilomentro che ha confermato il tasso alcolemico, di poco superiore alla soglia consentita dalla legge: 0.79 g/litro. L’automobilista è quindi riuscito ad evitare la denuncia penale per guida in stato di ebbrezza ma non la multa di 500 euro e il ritiro della patente