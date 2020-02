Guida in stato di ebbrezza denunciato novese. Automoblista 31enne fermato durante i controlli dei Carabinieri per prevenire le stragi del sabato sera

Guida in stato di ebbrezza deunciato novese

Fermato e denunciato per guida in stato di ebbrezza. All’automobilista novese di 31 anni è stata anche ritirata la patente. I Carabinieri della stazione cittadina e i colleghi del Radiomobile della Compagnia di Desio sono stati impegnati la notte tra sabato e domenica in posti di controllo in via Locatelli e in via Garibaldi a Nova Milanese.

Diciotto pattuglie in tutta la Brianza

Nel fine settimana appena trascorso sono infatti proseguiti i controlli dei Carabinieri con l’alcol test prevenire le stragi del sabato sera sul territorio della provincia di Monza. Diciotto le pattuglie impiegate in vari comuni brianzoli, come anche a Desio in via Maestri del Lavoro, a Seregno via Macallè.

Dieci parenti ritirate

Complessivamente sono state 10 le patenti ritirate e 2 le denunce per guida in stato di ebbrezza. Oltre al novese, patente ritirata anche a un 30enne ad Agrate Brianza, che dopo un incidente non si è voluto sottoporre all’alcol test.