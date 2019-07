Guida senza patente e assicurazione sequestro e super multa. La Polizia locale di Bovisio Masciago ha fermato un 60enne in via Roma

Guida senza patente e assicurazione sequestro e super multa

Una sfilza di multe e pure il sequestro dell’auto. Si ricorderà sicuramente di Bovisio Masciago il 60enne residente a Milano che mercoledì 17 luglio è stato fermato dalla Polizia locale in via Roma per un controllo. Gli agenti hanno scoperto una serie di irregolarità. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era alla guida senza patente perché gli era stata revocata

Dovrà pagare 6.500 euro

Procedendo ai controlli dei documenti del veicoli, gli agenti hanno scoperto che non era stato sottoposto alla periodica revisione ed era sprovvisto della copertura assicurativa. E’ quindi scattato il sequestro del mezzo ma visto che l’automobilista si è rifiutato di prendere in carico l’auto, gli agenti hanno proceduto con un’ulteriore multa. Il 60enne dovrà ora pagare in tutto 6.500 euro.