Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri volta a contrastare e prevenire gli incidenti causati da conducenti alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe.

Guida sotto effetto di alcol: controlli nel weekend in Brianza

In particolare, nel fine settimana appena trascorso, i militari hanno effettuato controlli in diverse zone della Brianza. A seguito del servizio svolto sono stati 66 i veicoli fermati, per un totale di circa 100 persone controllate. A tre conducenti è stata ritirata la patente di guida per guida sotto l’effetto di alcol. Due persone sono state denunciate per tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Le zone

I controlli hanno interessato la zona di Monza e Brugherio (largo Molinetto, via Borgazzi, viale Europa, via Bergamo, ma anche via Prealpi a Giussano, via Comasina a Verano e via Briantina a Seregno.

I controlli non si fermano

L’attività di prevenzione non si ferma, ma continuerà, con una presenza più incisiva in corrispondenza del fine settimana e nelle fasce orarie serali e notturne, in cui si registra una maggiore incidentalità connessa all’uso di droghe e all’abuso di alcolici.