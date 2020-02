Ha un malore in bicicletta, spavento per un 65enne di Macherio.

Malore in bicicletta

E’ accaduto circa un’oretta fa, alle 13.30, in via Achille Grandi, all’altezza del civico 5, in località Macherio. Un uomo di 65 anni, F.T., residente nella zona, si trovava in sella alla sua bicicletta quando improvvisamente ha avvertito un malore ed è caduto in strada a pochi passi da casa.

I soccorsi

Inizialmente le condizioni del macheriese sono apparse molto gravi tanto che i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto si è precipitata l’ambulanza dei volontari di Cornate d’Adda e l’automedica Monza e Brianza. I soccorritori hanno prestato le prime cure al 65enne, riverso sull’asfalto, mentre gli agenti di Polizia locale si sono occupati dei rilievi. Fortunatamente le condizioni del pensionato sono andate via via migliorando. Una volta stabilizzato l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice verde, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Una caduta anche a Sovico

Un’altra caduta si è verificata ieri (venerdì 31 gennaio 2020) a Sovico in via De Gasperi 7 dove sono intervenute due ambulanze per soccorrere un uomo di 32 anni. Sul posto i volontari della Croce bianca di Biassono e di Vimercate attivati in codice giallo. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Carate.

