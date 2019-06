I bambini colorano le panchine del parco. Mercoledì pomeriggio nell’area verde di via Turati a Limbiate l’iniziativa del gruppo GeniParchi di Villaggio Giovi

I bambini colorano le panchine del parco

Palloncini, fiori, arcobaleno, ma soprattutto tantissimi colori vivaci. I bambini si sono divertiti un mondo alla giornata “ColoriAmo le Panchine”. L’iniziativa organizzata mercoledì dal gruppo GeniParchi di Villaggio Giovi nel parchetto di via Turati, ha raccolto davvero tanta partecipazione. E se i bimbi si sono divertiti a scatenare la creatività, anche i genitori non sono stati da meno dando una mano con pennelli e colori ai piccoli pittori.

Cura del bene pubblico

“Lo spirito dell’iniziativa – raccontano gli organizzatori – è stato quello di sensibilizzare sul tema della cura del bene pubblico favorendo un momento di aggregazione per piccoli e adulti e maggiore spirito di appartenenza al proprio quartiere”.

Collaborazione e divertimento

La carta vincente è stata come sempre la collaborazione: il lavoro in team tra scuola, volontari e amministrazione pubblica ha decretato l’ottimo successo della giornata. Il Comune ha sostenuto le spese per l’acquisto dei materiali lasciandoci carta bianca all’operosità dei volontari. Per grandi e piccoli è stata anche un’occasione per festeggiare con un dolce pic nic la fine dell’anno scolastico per le scuole dell’infanzia.