I Carabinieri di Vimercate e Bellusco salgono in cattedra. Mattinata all’istituto “Falcone e Borsellino” con gli studenti delle classi terze per gli uomini del capitano Marco Amengoni.

Martedì i Carabinieri di Vimercate e di Bellusco si sono concentrati in particolar modo sul tema della legalità, dando vita a un incontro molto interessante e formativo. A darne conto sono stati gli stessi studenti:

“Questa tematica e in particolare il fenomeno del bullismo e dello stalking sono stati affrontati ed approfonditi attraverso esempi di vita quotidiana; il capitano Amengoni si è soffermato inoltre sui reati di lesione e di estorsione che sono abbastanza diffusi tra i giovani – si legge in un resoconto firmato da Giada Beretta, Simona Bordogna, Giorgia Di Paola, Sofia Giunta e Isacco Monzani della classe 3A – Questo incontro informativo è stato molto interessante perché il capitano, coinvolgendo noi ragazzi, ha sottolineato come il rispetto delle persone, delle norme sociali e delle leggi, sia alla base di tutti i comportamenti civili degli individui e costituisca la principale garanzia per la legalità. Il capitano ci ha parlato delle conseguenze dei comportamenti illegali e ci ha spiegato che la legge serve, non a limitare la nostra libertà, ma a mostrarci quali possono essere le conseguenze delle nostre azioni, rendendoci cittadini consapevoli. Il Dirigente Scolastico, professoressa Laura Sisca, ha concluso l’incontro e, collegandosi a quanto detto dall’Ufficiale dei Carabinieri, ha sottolineato che il rispetto e la libertà individuale sono valori strettamente collegati tra loro e che quest’ultima deve essere esercitata sempre nel rispetto dei diritti altrui”.