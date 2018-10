I carabinieri hanno arrestato lo scippatore seriale

I carabinieri di Cesano Maderno hanno arrestato lo scippatore seriale. Un 46enne è accusato di dodici colpi commessi da gennaio a ottobre ai danni di anziane donne.

Era l’incubo delle donne. In particolare di quelle più anziane e indifese. Questa notte lo scippatore seriale del centro è stato arrestato. I carabinieri della Tenenza di via Nazionale dei Giovi hanno fatto scattare le manette attorno ai polsi di un 46enne residente in città, incensurato e con problemi di tossicodipendenza. E’ ritenuto autore di una serie di scippi iniziata a gennaio e andata avanti fino al 14 ottobre. Sono dodici i colpi messi a segno dall’uomo, che agiva quasi sempre al mattino, in sella a uno scooter bianco (e con il casco in testa) ma anche a bordo di un’auto, entrambi intestati alla compagna.

Dodici colpi tra gennaio e ottobre

E proprio al volante dell’auto usata per gli scippi, è stato fermato dai carabinieri della Tenenza, che da tempo lo avevano individuato e lo tenevano sotto osservazione. A casa, durante la perquisizione, i militari hanno trovato i telefoni cellulari di due vittime che hanno fatto salire i colpi a quota dodici. Nell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti anche diversi borselli da donna, che ora saranno restituiti alle legittime proprietarie.

