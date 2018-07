I carabinieri sono sulle tracce dello scippatore seriale

I carabinieri della Compagnia di Desio sono sulle tracce dello scippatore seriale. L’uomo avrebbe colpito almeno dieci volte da febbraio a oggi, tra Cesano Maderno e Bovisio Masciago.

I carabinieri della Compagnia di Desio sono sulle tracce dello scippatore seriale che da febbraio avrebbe messo a segno almeno una decina di colpi tra Cesano e Bovisio. L’ultimo domenica, 22 luglio, in via Abetone di Cesano. Intorno alle 11 un uomo in sella a uno scooter, volto travisato da un casco integrale, si è avvicinato a una donna di 55 anni e le ha sfilato la borsetta dalle spalle.

Cesanese soccorsa dal 118

La donna, strattonata e finita a terra, è stata soccorsa dall’ambulanza del 118. Trasportata all’ospedale di Desi0 per accertamenti, ne avrà per otto giorni per le contusioni riportate nella rovinosa caduta sull’asfalto. L’uomo è fuggito a tutta velocità. I militari sono al lavoro per risalire all’autore dello scippo. Il sospetto è che si tratti di un tossicodipendente in cerca di soldi per la droga.