Blitz de “Le Iene” a Desio sulle tracce di una sedicente guaritrice “in contatto con Dio”. Le telecamere della trasmissione di Italia 1 sono approdate in città nei giorni scorsi per occuparsi di una donna, residente nella zona, che si fa chiamare “Maria Luce” e afferma di poter curare i tumori con la sola imposizione delle mani guidata dal Signore.

Sedicente guaritrice si fa dare 10 euro per il suo tempo

Dopo aver mandato due complici a casa della donna, la Iena Matteo Viviani ha incontrato la donna in un noto bar desiano. E nel servizio andato in onda domenica sera è anche emerso che a indirizzare i potenziali pazienti alla sedicente guaritrice c’era anche il sacerdote di una piccola parrocchia…

Neonato in cura

Tra le persone in cura non solo adulti: la donna, infatti, nel breve video che potete vedere qui, o consultare in maniera integrale sul sito ufficiale delle Iene, dice di occuparsi anche di un neonato.

I particolari del blitz dell’inviato delle Iene sul Giornale di Desio in edicola da questa mattina, martedì 20 novembre