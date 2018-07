Il banchetto allestito dalla “Croce San Michele” fa insospettire ma è regolare. Sabato, la presenza dei membri dell’associazione a Besana ha fatto drizzare le antenne ai passanti.

Il banchetto della discordia

Sabato, la presenza dei membri della “Croce San Michele” davanti all’ingresso del supermercato Iperal di via Verga ha fatto insospettire più di un cliente. Alcuni in divisa, altri in borghese, fermavano i clienti, consegnando una busta bianca e chiedendo di riempirla con un contributo per l’acquisto di un’ambulanza. Un atteggiamento considerato troppo invadente da parte di più di una persona. Anche il nome dell’associazione non lasciava tranquilli, protagonista di più di una denuncia (tra queste una per truffa aggravata e falso in atto pubblico a carico della titolare) e di un servizio di “Striscia la notizia” (per il mancato rilascio di ricevute ai donatori). Tanto che, per l’intera mattinata, sono state numerose le chiamate a carabinieri e polizia locale.

Presenza autorizzata

Dopo i controlli effettuati dalle forze dell’ordine, è risultato però che il banchetto allestito era stato regolarmente autorizzato.