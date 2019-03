Il camion passa ma il rimorchio no: strada chiusa a Cesano. E’ accaduto in mattinata in via San Benedetto, esattamente sotto un ponte della Milano Meda.

Tecnici della provincia al lavoro per escludere eventuali danni dopo che questa mattina un camion ha rischiato di rimanere incastrato sotto un ponte della Milano-Meda a Cesano Maderno, più precisamente in via San Benedetto.

In base a quanto ricostruito fino a questo momento il camionista avrebbe imboccato la strada per errore: la motrice sarebbe passata per un pelo sotto il ponte – che è uno di quelli monitorati dalla Provincia – mentre il rimorchio, troppo alto rispetto all’altezza del ponte, si è sganciato dopo l’impatto. Evitando, di fatto, gravi danni alla struttura.

Verifiche in corso

Sul posto al momento ci sono, oltre ai tecnici provinciali, gli agenti della Polizia locale di Cesano, la Polizia provinciale, i Carabinieri e il sindaco di Cesano Maurilio Longhin. La strada è ovviamente temporaneamente chiusa al traffico nel tratto all’altezza del ponte, per consentire la rimozione del mezzo e le verifiche alla struttura.

La Milano Meda invece è regolarmente aperta ai veicoli.

Il precedente a Carimate

Quello che è successo questa mattina a Cesano ricorda molto da vicino quanto accaduto la scorsa settimana a Carimate dove un tir, passando sotto ad un ponte della Novedratese, ha danneggiato pesantemente la struttura. In quest’ultimo caso, visti i danni, è stata decisa la chiusura della strada proprio all’altezza del cavalcavia: ci vorranno circa tre mesi per ripristinare la viabilità.

