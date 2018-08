Il Collegio “Paola di Rosa” di Desio piange suor Daniela Maffeis. La religiosa, che aveva 97 anni, ha dedicato tutta la sua vita all’insegnamento e all’educazione. Consorella delle Ancella della Carità, per più di cinquant’anni ha insegnato religione nell’istituto di via San Pietro.

Al Collegio di Desio è rimasta fino a cinquant’anni fa

Originaria di Vertova, in provincia di Bergamo, era arrivata nel collegio desiano nel 1947 e ci è rimasta fino a circa cinque anni fa, quando a causa di problemi di salute dovuti all’età avanzata, si è trasferita a Brescia, in una comunità di suore delle Ancelle della Carità. Nella cappella della casa di riposo per religiose, sabato mattina sono state celebrate le esequie.

Il ricordo dell’assessore Paola Bencini, sua alunna

Emozionante il ricordo letto da Paola Bencini, assessore a Lentate sul Seveso, sua alunna, insieme anche alle sorelle Elisabetta e Alessandra. “Oggi il Paradiso ha un angelo in più che veglierà su di noi: continueremo a portarla nel cuore ed è con tanta riconoscenza che le diciamo un immenso grazie!” il ricordo. SUL GIORNALE DI DESIO IL RICORDO DELL’AMATA SUORA.