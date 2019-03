Il coro Cai di Bovisio incide il terzo cd. Domani sera, venerdì 22 marzo, la presentazione la teatro “La Campanella” dove è stato registrato l’album qualche mese fa

Dopo una gestazione di qualche mese, il terzo disco inciso dal Coro Cai di Bovisio Masciago ha visto la luce. Un disco particolare, perché inciso non in studio ma in diretta, durante un concerto presso il teatro “La Campanella”. La formazione bovisiana è stata recentemente insignita dalla benemerenza civica e del titolo di Ambasciatore della cultura nel mondo

“Un coro ha bisogno di un pubblico”

“Questo cd è stato una mia scommessa personale. So che La Campanella ha un’acustica molto buona, conosco il coro da trent’anni e ho pensato di mettere insieme le due cose. Penso poi che un coro abbia bisogno di un pubblico, di un riscontro immediato. Il Coro è di Bovisio, in questo disco si sente l’appartenenza al territorio. Daniele Fasoli, il tecnico del suono, è bovisiano, com’è bovisiano il grafico che ha curato il cd, Davide Monaco. È una vera e propria raccolta di eccellenze”, ha detto il presidente del coro Giorgio Vago.

Sponsorizzato da BrianzAcque

BrianzAcque ha sponsorizzato al cento per cento i costi di produzione del cd. “Sarebbe bello passasse anche sui canali di internet per arrivare ai giovani. Sono stato condizionato piacevolmente dall’entusiasmo del sindaco. Noi ci dedichiamo alla salvaguardia di un bene inestimabile come l’acqua, ma ci teniamo allo stesso modo ad essere presenti nel territorio. Un obiettivo che vogliamo condividere insieme è quello di valorizzare questo cd, che non rimanga solo all’interno del comune ma renderlo un prodotto conosciuto e apprezzato, magari grazie anche a un concerto organizzato insieme”, ha commentato il presidente di Brianzacque Enrico Boerci.