Il mercato immobiliare brianzolo recupera vivacità: Monza in testa per prezzi e numero di compravendite

Il mercato immobiliare della Provincia torna a registrare una rinnovata vitalità, sia per il numero di interessamenti, che per le vendite concluse.

E’ quanto emerge dai dati della «Rilevazione dei prezzi degli Immobili» sul secondo semestre 2018, realizzata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, attraverso una commissione di rilevazione composta dalle principali associazioni di categoria ed ordini professionali del settore.

Gli immobili a Monza

In città rimangono stabili, ma comunque più alti rispetto al resto della Brianza, i prezzi al metro quadro degli immobili. Nel secondo semestre del 2018 i prezzi medi delle case del centro e della cintura adiacente (vale a dire zona Parco, Villa Reale, San Biagio, San Gerardo, ma anche San Carlo, Regina Pacis e Sobborghi) si sono attestati a 2.336 euro al metro quadro. Allontanandosi verso le zone più periferiche – dunque quartieri come Triante, San Fruttuoso, Sant’Alessandro, Sant’Albino) la media rimane sui 1.681 euro al metro quadro. Per quanto riguarda gli edifici nuovi, la media sale. Per acquistare un immobile in centro si deve mettere in preventivo una spesa media di 3.454 euro al metro quadro (con una variazione nulla in sei mesi), cifra che cala se ci si sposta nella cinta periferica dove la media per le nuove costruzioni si attesta sui 2.450 euro.

La situazione in Brianza

Acquistare un’abitazione nei grandi Comuni della Brianza, ovvero quelli con una popolazione superiore ai 15mila abitanti (Vimercate, Brugherio, Seregno, Nova milanese, Muggiò, Arcore, Concorezzo, Desio, Lissone, Besana Brianza, Carate Brianza, Meda, Agrate Brianza, Limbiate, Cesano Maderno, Seveso, Giussano, Bovisio Masciago, Lentate sul Seveso), costa in media 1.581 euro al metro quadro. Questo, se si acquista un immobile in centro. Cifra che cala se ci si sposta nelle periferie. Lì il prezzo è in media 1.401 euro al metro quadro per un immobile residenziale, prezzo che è cresciuto dello 0,4 per cento in sei mesi.

I prezzi medi delle abitazioni nei grandi comuni brianzoli considerati oscillano dai 2.158 euro al metro quadro nel centro di Vimercate e i 2.017 euro nel centro di Brugherio, ai 1.192 euro della periferia di Bovisio Masciago e ai 1.217 della zona periferica di Lentate sul Seveso. «La presenza di servizi, di attività commerciali e infrastrutture sono fattori determinanti per garantire un’alta qualità della vita e accrescere al contempo l’attrattività di un territorio – ha dichiarato Gianpietro Meroni Presidente della Consulta di Monza e Brianza della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi – In quest’ottica la Camera di commercio continuerà a sostenere la dinamicità dell’economia locale e delle imprese del territorio».