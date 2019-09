Il Movimento per la vita di Meda piange la sua presidente. Rosangela Seregni si è spenta domenica a 80 anni. Era anche tesoriera per gli Amici dell’arte.

Movimento per la vita in lutto per la presidente

Con il suo ottimismo e la sua fiducia nella vita ha affrontato anche i momenti più dolorosi e ha sempre cercato di alleviare le sofferenze degli altri, dando un aiuto concreto a chi si trovava in difficoltà, specialmente le mamme e i loro bambini. Si è spenta domenica a 80 anni Rosangela Seregni, da una quindicina d’anni presidente del Movimento per la vita. Ora che non c’è più ai volontari e volontarie del gruppo resta il ricordo del suo immancabile sorriso e della sua forza: «E’ stata un esempio da seguire».

