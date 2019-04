Il Parco regionale della Valle del Lambro dà il benvenuto al nuovo direttore.

Ha preso ufficialmente servizio lunedì 1 aprile il nuovo direttore del Parco Regionale della Valle del Lambro. A succedere a Bernardino Farchi, andato nelle scorse settimane in pensione, è Saverio D’Ambrosio, 53 anni, di Varedo. Laurea in Economia, dopo una breve esperienza nel settore privato, dal 1991 è entrato nel settore pubblico lavorando per la Provincia di Milano prima, per poi partecipare alla nascita della Provincia di Monza e Brianza, dove è stato impegnato professionalmente nella direzione generale. Dal 2016 è in servizio per Regione Lombardia assessorato Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, all’ufficio territoriale regionale di Monza.

Il commento della presidente

“Voglio dare il benvenuto e auguro buon lavoro al nuovo direttore del Parco regionale della Valle del Lambro. Il mio auspicio è che con questo avvicendamento il Parco possa diventare ancora di più il punto di riferimento nelle province di Monza e Brianza, Como e Lecco, per la tutela dell’ambiente e per la salvaguardia del nostro territorio – ha spiegato l’avvocato Eleonora Frigerio, presidente del Parco regionale della Valle del Lambro – Ringrazio Bernardino Farchi per il lavoro svolto e per il percorso che abbiamo condiviso al Parco negli ultimi anni. Voglio anche ringraziare Leopoldo Motta, già vice direttore, che ha svolto il ruolo di direttore reggente in queste settimane permettendo all’Ente di continuare a garantire un lavoro puntuale ed efficiente”.

