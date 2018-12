Il roccolo di Besana nel mirino di Striscia la Notizia. Lo scorso 30 novembre l’inviato Edoardo Stoppa è arrivato in paese per un controverso caso di caccia agli uccellini.

Su una collinetta, disperso nei boschi che circondano Besana Brianza c’è un roccolo – una postazione di caccia – illegale. A scoprirla, nel servizio andato in onda il 30 novembre 2018, è stato l’inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa.

“Ci hanno segnalato un grosso impianto abusivo per la cattura di uccelli e noi ci siamo messi alla ricerca” spiega l’inviato.

Arrivato in paese all’alba, ha setacciato una delle tante aree boschive che si trovano a Besana fino ad arrivare in cima a una collinetta. E lì la sorpresa…

“Una struttura imponente, una rete di centinaia di metri che si può alzare fino a 5/6 metri di altezza per catturare gli uccelli, delle gabbie con decine richiami vivi e ancora fonografi per la diffusione di segnali acustici. Tutto questo è totalmente illegale”- racconta Edoardo Stoppa nel servizio.

Ci sono volute oltre 24 ore di appostamento, ma alla fine, la mattina seguente “le reti sono alte e i richiami sono accesi” . Stoppa riesce così ad intercettare il responsabile.

Vi mostriamo di seguito dei frame del servizio che POTETE VEDERE INTEGRALMENTE A QUESTO LINK

Pesanti critiche dal Movimento Animalista

Sulla vicenda, in queste ore, ha fatto sentire la propria voce il Movimento Animalista della sezione di Monza e Brianza. A seguito del servizio televisivo andato in onda nel corso programma Striscia la Notizia “Vogliamo lanciare un appello di sensibilizzazione alla popolazione, con la richiesta di segnalare e denunciare agli organi competenti ogni volta che si venga a conoscenza di episodi non solo di bracconaggio, ma anche di altri maltrattamenti e abusi – compiuti nei confronti degli animali” – spiegano Barbara Zizza e Chiara Nogarotto, Responsabile e Viceresponsabile del Movimento.

L’approvazione della Legge di Semplificazione 2018 in Regione Lombardia ha inoltre regalato ai cacciatori nuove possibilità: tesserino venatorio per i diciassettenni e caccia alla volpe senza limiti temporali. Il Movimento Animalista MB esprime la propria profonda delusione per queste decisioni, che considera inaccettabili. È necessario un intervento tempestivo per fermare questa deriva venatoria, mettendo in atto controlli adeguati sul territorio e sensibilizzando i cittadini affinché si oppongano alla tendenza che favorisce i cacciatori.

“Auspichiamo – conclude il comunicato – che le proposte di legge presentate dall’On. Michela Vittoria Brambilla siano al più presto approvate, così che vengano riconosciuti l’omicidio venatorio, il silenzio venatorio il sabato e la domenica e altre misure restrittive, fermo restando l’obiettivo di abolizione totale della caccia sul medio-lungo termine”.

L’operazione dei carabinieri del mese scorso

Lo scorso 6 novembre vi avevamo dato notizia di una maxi operazione antibracconaggio svolta dai Carabinieri a livello regionale, che aveva interessato anche il territorio di Monza e Brianza. Oltre cento le persone denunciate: tra queste un ex professore universitario che nella nostra provincia, con l’aiuto di due complici, catturava gli uccelli, di notte, utilizzando oltre 200 metri di rete. QUI TUTTI I DETTAGLI

