In auto aveva soldi e cocaina, è finito in manette uno spacciatore 22enne.

Arrestato per spaccio di droga

Impegnati in un’attività di monitoraggio finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Lentate hanno arrestato un marocchino di 22 anni senza fissa dimora, con precedenti per droga e immigrazione clandestina. Lo hanno fermato nei giorni scorsi in via Della Repubblica, mentre era al volante di una «Fiat Punto».

Beccato con soldi e cocaina

Sottoposto a perquisizione, personale e dell’auto, è stato trovato in possesso di cinque dosi di cocaina, per un totale di quattro grammi, altri 5,2 grammi di cocaina in un involucro di cellophane, un telefono cellulare e 2.045 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’auto su cui viaggiava il marocchino è risultata intestata a un prestanome di Foggia, anche lui con precedenti penali. In Tribunale l’arresto è stato convalidato durante il processo per direttissima: il 22enne si trova in carcere a Monza.