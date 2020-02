In biblioteca arrivano i “parcheggi” riservati ai passeggini e alle carrozzine. Questa l’iniziativa voluta dall’assessorato alla Cultura di Agrate guidato da Margherita Brambilla. In questi giorno due spazi all’interno della struttura di via Ferrario ,ad Agrate, sono stati destinati ai mezzi di «trasporto» dei più piccoli, con tanto di cartelli.

“Nati per leggere”

“Un piccolo gesto – ha spiegato l’assessore – che si inserisce nel progetto più ampio, “Nati per leggere”, che ha lo scopo di avvicinare alla biblioteca e alla lettura i più piccoli, sin dall’infanzia. E per farlo bisogna, naturalmente, dare alle mamme e ai papà la possibilità di accedere alla biblioteca anche fisicamente con i passeggini, evitando così di doverli lascia all’aperto”.

In futuro altre novità per i più piccoli

L’assessore ha anche anticipato che in futuro ulteriori piccoli e grandi interventi, che per ora non vengono svelati, verranno messi in atto “per rendere la biblioteca sempre più adatta ai bambini e alle famiglie”, ha concluso Margherita Brambilla.

