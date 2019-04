(foto di repertorio)

In casa aveva più di 200 grammi di cocaina: arrestato un 36enne incensurato. Oltre alla cocaina l’uomo aveva con sé anche hashish e marijuana.

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Monza hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 36enne incensurato. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, avvenuta a Monza e a Macherio, l’uomo è stato trovato in possesso di 227 grammi di cocaina, 1 grammo di hashish e 2 grammi di marijuana. I militari hanno sequestrato, oltre alla droga, anche un bilancino di precisione e del materiale utile al confezionamento delle dosi. Il 36enne a seguito del rito per direttissima è stato portato in carcere a Monza.