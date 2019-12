In casa quindici stranieri senza ospitalità forze dell’ordine scoprono irregolarità. La Polizia locale e i carabinieri di Limbiate hanno sanzionato i proprietari di tre appartamenti

L’attività rientra in un servizio sollecitato dall’Amministrazione comunale per verificare la regolarità abitativa, visto che sono arrivate segnalazioni della presenza fissa di un buon numero di persone negli appartamenti di alcuni condominio del territorio. La Polizia locale ha quindi effettuato prima degli appostamenti, poi è stato programmato l’intervento con i carabinieri

Controlli nei condomini di via 8 Marzo

Nei giorni scorsi le forze dell’ordine sono intervenute nei condomini di via 8 Marzo, al quartiere Metropolitano di Limbiate. Nella perquisizione di tre appartamenti, che risultano di proprietà di tre cittadini limbiatesi originari di Bangladesh e Pakistan, sono state trovate 15 persone, tutte di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Perccato però che questi ultimi non ne avessero denunciato ai vigili che stavano ospitando dei connazionali

Otto persone con il permesso di soggiorno

Otto delle persone identificate durante i controlli sono risultate in possesso del permesso di soggiorno, sono residenti nei comuni limitrofi e non: Varedo, Monza, Cesano Maderno, ma anche Milano. Per ciascuno di loro, le forze dell’ordine ha inviato un verbale alla Questura

Un irregolare segnalato alla Questura

Un altro straniero invece è stato segnalato alla Questura perché senza permesso di soggiorno e risultava irreperibile. I proprietari degli appartamenti invece sono stati destinatari di una sazione amministrativa per ciascun occupante, visto che non ne avevano denunciato l’ospitalità