In coma dopo l’incidente in bici, lievi miglioramenti per il ciclista lentatese Giuseppe Mion.

Il 66enne di Copreno è in coma all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dopo essere rimasto vittima di un incidente sabato 11 agosto a Casnate con Bernate, mentre era in sella alla sua amata bicicletta. «Ci sono dei segnali positivi, ma mio padre è ancora in coma, è ancora presto per dire che il peggio è passato», ci dice la figlia Manuela Mion, che subito dopo l’incidente aveva lanciato un appello sui social network per sapere la verità sull’incidente in cui è rimasto coinvolto il padre, avvenuto tra le 14 e le 15 all’altezza di via Pitagora.

La figlia cerca testimoni

«Se qualcuno ha visto qualcosa, ha assistito alla scena, non esiti a contattarmi – ribadisce la cermenatese – Mio padre è un ciclista esperto, ci sembra strano che sia caduto da solo. Nutriamo delle perplessità sulla dinamica, per questo cerchiamo testimoni. Se poi venisse confermato che è caduto da solo, ce ne faremo una ragione, ma almeno sapremo la verità». Intanto tutta Lentate sta facendo il tifo per Giuseppe.