In crisi la ditta che fornisce il servizio mensa alle scuole e i pasti agli anziani. Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto ieri su Agrate Brianza. La Serist srl, società che fornisce i pasti alle mense delle scuole cittadine, e non solo, ha comunicato ieri, mercoledì 5 febbraio 2020, all’Amministrazione comunale di aver presentato ricorso per accedere al concordato preventivo.

Il comunicato

Ecco il comunicato diffuso nella prima mattinata di oggi, giovedì 6 febbraio 2019, dal Comune di Agrate.

“In data 5 febbraio u.s., SeRist srl, azienda appaltatrice dei servizi comunali di ristorazione scolastica e pasti a domicilio, ha comunicato formalmente al Comune di Agrate Brianza di aver depositato in data 31 gennaio u.s., presso il Tribunale di Monza, ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva. Tale ricorso è stato pubblicato nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 3 febbraio 2020″

Il servizio prosegue regolarmente

“Nella medesima comunicazione – prosegue il comunicato del Comune – l’azienda ha altresì precisato che “il servizio fornito da Serist srl continua regolarmente così come gli approvvigionamenti e le prestazioni di tutto il nostro personale presso le varie strutture pubbliche e private dislocate sull’intero territorio nazionale”, garanzia che, dunque, riguarda anche il contratto di appalto in essere presso il Comune di Agrate Brianza”.

“Il Comune vigilerà”

Preso atto della procedura aperta presso i preposti Uffici del Tribunale di Monza, per parte sua l’Amministrazione comunale vigilerà affinché l’esecuzione dell’appalto di ristorazione in essere prosegua nella piena conformità alle clausole di contratto e porrà doverosa attenzione agli ulteriori sviluppi della procedura di concordato, nell’interesse della collettività agratese.

Il concordato preventivo con riserva

La formule del “concordato preventivo con riserva”, a cui Serist ha chiesto di accedere, consente alla società di conservare la gestione dell’impresa, bloccando le azioni dei creditori con cui poter trovare successivamente anche un accordo senza rischiare di subire la dichiarazione di fallimento.

Il centro cottura in paese

Oltre a fornire il servizio alle scuole di Agrate, Serist ha in paese anche un moderno centro di cottura e preparazione dei pasti che serve un territorio molto ampio. Centro che era stato inaugurato nel giugno del 2012.

