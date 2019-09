In fuga sulla moto rubata causano incidente in Comasina. I due giovani in sella sono stati arrestati dai carabinieri

In fuga sulla moto rubata causano incidente in Comasina

Si sono dati alla fuga dopo aver rubato una moto, ma la loro corsa iniziata a Varedo si è interrotta a Limbiate contro una Fiat Panda che sbucava da via Marconi. Rocambolesco inseguimento ieri pomeriggio alle 13,30, mercoledì 18 settembre: i carabinieri hanno intercettato una moto sospetta ma quando hanno intimato l’alt il conducente ha premuto sull’acceleratore.

Fuga proseguita a piedi

La moto, poi risultata rubata, si è scontrata con un’auto dove c’era alla guida un 72enne di Limbiate. Nonostante il violento sbalzo dal sellino dopo lo schinato con la vettura, i due furfanti hanno continuato la fuga a piedi, cercando di nascondersi nei giardini delle case vicine. Ma sono stati bloccati poco dopo dai carabinieri e arrestati.

Due feriti

Intanto accorreva sul posto una pattuglia della Polizia locale di Limbiate per rilevare il sinistro e chiudere la strada che è rimasta bloccata per circa un’ora, creando lunghe code. In via Marconi è intervenuta anche un’ambulanza della Croce rossa di Paderno Dugnano che ha acocmpagnato il conducente della Fiat Panda all’ospedale San Carlo di Paderno Dugnano in codice verde. Ferito anche uno dei fuggitivi.