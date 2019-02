In gita nel Lecchese, monzese tampona l’amico in moto.

Tampona l’amico in moto

Incidente tra due amici motociclisti domenica pomeriggio lungo la superstrada Valassina. Lo schianto è avvenuto all’altezza di Costa Masnaga intorno alle 16.30 in direzione Monza. In sella a una Ducati Monster una donna, S.M.D.S., 50enne residente a Monza. Davanti a lei una coppia di amici, alla guida di un’altra Ducati 1000. D.F., 42enne il conducente, D.D.D., 48enne la passeggera. Tutti residenti allo stesso indirizzo di Monza.

I rilievi della Polizia stradale di Seregno

La motociclista 42enne non si è accorta dell’improvviso rallentamento dei veicoli davanti a lei. Ha cercato di frenare ma non è riuscita a evitare l’impatto con la moto che la precedeva, quella dei suoi amici, di fatto andando a collidere nella parte posteriore della motocicletta. Una volta dato l’allarme sul posto è intervenuta l’ambulanza mentre gli agenti della Polizia stradale di Seregno si sono occupati dei rilievi di rito. Conducente e trasportata della Ducati 1000 sono rimasti feriti e sono stati trasportati negli ospedali di Erba e Cantù. Non sarebbero in gravi condizioni.

Incidente anche a Briosco

Sempre nella giornata di domenica, all’1.15, si è verificato un altro incidente all’altezza di Briosco in direzione Monza. Il conducente di una Citroen C2, B.I., 40enne di nazionalità polacca, ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro il guard-rail. E’ stato successivamente trasportato in ospedale a Desio per essere sottoposto ad accertamenti.

