All’ospedale di Desio ruba il portafoglio a un medico, ma viene scoperto e denunciato. Nei guai un giussanese di 56 anni, domiciliato a Milano.

Ruba il portafoglio a un medico, nei guai un 56enne

Non era un paziente, ma girovagava nel reparto di psichiatria, in attesa di una distrazione per entrare in azione. L’uomo ha atteso il momento giusto per mettere a segno il colpo. Ha notato la borsa medica e con un gesto fulmineo si è impossessato anche del portafoglio del medico contenuto all’interno. Poi si è allontanato.

Sul posto i carabinieri

Il medico qualche minuto dopo si è accorto del furto e ha dato l’allarme. Non è la prima volta che avvengono dei furti all’interno dell’ospedale. Sul posto si è portato immediatamente il Radiomobile. Nel frattempo il ladro, che non aveva ancora lasciato il nosocomio, è stato individuato e fermato. Con sé aveva ancora il portafoglio del medico sottratto poco prima. Questo è stato restituito, mentre il 56enne è stato condotto in caserma, identificato e denunciato.