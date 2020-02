Infortunio sul lavoro questa mattina, giovedì 6 febbraio 2020, a Busnago. Intervento di ambulanza e automedica in via Del Lavoro, per uno schiacciamento. Un uomo di 55 anni è stato portato in ospedale in codice giallo.

Infortunio sul lavoro questa mattina a Busnago

Un uomo di 55 anni è stato soccorso questa mattina poco dopo le 9 in un impianto lavorativo di via Del Lavoro a Busnago. In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza l”uomo sarebbe rimasto ferito a seguito di uno schiacciamento, ma la dinamica precisa di quanto accaduto è ancora a ricostruire.

I soccorsi

Sul posto, dopo la chiamata ai soccorsi, sono giunti i volontari della croce bianca di Melzo assieme all’automedica e agli agenti della Polizia locale di Busnago. Il 55enne è stato medicato e poi trasportato in ambulanza all’Ospedale di Vimercate, dove è arrivato in codice giallo.