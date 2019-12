In quasi un anno 6.500 multe con il T-red a Limbiate. Il semaforo con telecamera in corso Milano non perdona

Multe alle stelle dopo un anno di T-red. Con le 6.483 infrazioni rilevate da gennaio a metà novembre dal semaforo di con telecamera di corso Milano, le infrazioni al Codice della strada rilevate sul territorio comunale nel 2019 sono aumentate del 120 per cento.

Dodicimila multe nel 2018

Ai primi di dicembre sono infatti circa dodicimila le multe complessive notificate dalla Polizia nell’anno in corso, più della metà di quelle emesse l’anno scorso che erano state 5.227. La metà di queste dodicimila è dunque opera del T-red che viaggia al ritmo di venti sanzioni al giorno.

“Importante la sicurezza”

“Con il raddoppio del numero delle multe sono aumentati anche gli incassi ma non è questo l’aspetto che ci interessa, per noi è importante la sicurezza – ha precisato il sindaco Antonio Romeo – da rilevare anche che quest’anno l’incasso da sanzioni, effettivamente pagato, è di 700mila euro”.

Impianto in funzione da un anno e mezzo

L’occhio meccanico con i sensori sulla linea di arresto di corso Milano è entrato in funzione a fine aprile dell’anno scorso. Posizionato lungo la carreggiata nord, intercetta le infrazioni dei veicoli provenienti da Milano. E’ segnalato da un cartello che lo precede di qualche metro.

L’impianto è il primo del genere sul territorio comunale.