Un ragazzino di 17 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo che nella notte, mentre era in sella alla sua moto 125, è stato travolto da un’auto. L’incidente è avvenuto in via Milano a Desio. Il 17enne portato in codice rosso al San Gerardo.

In sella alla moto viene travolto da un’auto nella notte: gravissimo 17enne

Un giovane di 17 anni è stato trasportato in condizioni gravissime al San Gerardo di Monza dopo che questa notte, intorno alle 2.50, mentre stava percorrendo via Milano a Desio, sarebbe stato centrato in pieno da una vettura.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora il 17enne è stato trovato a terra da una squadra di Vigili del fuoco di passaggio in quel momento, che ha subito allertato i soccorsi.

Sul posto sono arrivate tempestivamente ambulanza, automedica e i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Desio. In base a quanto è stato possibile accertare fino a questo momento, sembra che il giovane in sella alla sua moto 125, sia stato centrato da un’auto che si è poi allontanata dal luogo dell’incidente.

Diverse centinaia di metri più avanti, lungo la strada, è stata però ritrovata una macchina incidentata compatibile con il grave sinistro. Il conducente di quest’ultima è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Desio per essere sottoposto ad ulteriori indagini.

Il giovane centauro invece che stava per raggiungere casa, è stato portato in condizioni gravissime all’ospedale San Gerardo di Monza.

La posizione dell’automobilista è al vaglio dei Carabinieri: sul luogo dell’incidente infatti sono stati trovati elementi che ricondurrebbero all’impatto tra i due veicoli.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI