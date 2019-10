Punto da un insetto, è stato colto da shock anafilattico. E’ accaduto intorno alle 13, al centro sportivo di via dell’Atleta a Veduggio.

In shock anafilattico per una puntura

Un 55enne di Capriano stava giocando a tennis, nel campo coperto all’interno del centro sportivo di Veduggio. Il malore lo ha colto dopo essere stato punto da un insetto. Immediata è partita la chiamata ai soccorsi, attivati in codice rosso. In via dell’Atleta sono arrivati ambulanza, polizia locale e carabinieri. L’elisoccorso è atterrato sul vicino campo di calcio, dove a breve era in programma la partita dell’Asd Veduggio Calcio.

Stabilizzato, il tennista è stato accompagnato al pronto soccorso.