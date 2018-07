In strada colpisce la moglie, arrestato marito violento, un pakistano di 51 anni. Dovrà rispondere di maltrattamenti e lesioni. Su disposizione del magistrato della Procura della Repubblica di Monza il marito violento è stato tradotto dai Carabinieri nel carcere di Monza. Il fatto è accaduto nella serata di ieri a Lentate sul Seveso.

In strada la lite per futili motivi

Un 51enne di origine pakistana – incensurato – è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Seregno per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, una casalinga di 40 anni, sua connazionale. La coppia ha cinque figli di cui tre minori. L’uomo, in seguito ad una lite che si è verificata in strada, per futili motivi ha colpito la consorte al capo e al volto, che le hanno provocato un trauma cranico minore con frattura delle ossa nasali. In seguito ai colpi ricevuti la 40enne è stata soccorsa e al pronto soccorso è stata medicata. Per la donna la prognosi è di 21 giorni.

Da un anno vittima delle prevaricazioni del coniuge

La 40enne, che non parla italiano ed è stata ascoltata dai militari con l’ausilio di un interprete, ha riferito di vari episodi che vanno avanti da circa un anno e che l’hanno vista vittima delle prevaricazioni del coniuge, che non ha mai denunciato prima d’ora e per le quali non era mai ricorsa a cure mediche. A quanto risulta dalla ricostruzione dei carabinieri, le discussioni sono iniziate per problemi di natura economica, prima con minacce verbali e poi anche con vessazioni di tipo psicologico.