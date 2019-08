In tre in moto e senza assicurazione, 1234 euro di multa. E’ successo a Bovisio Masciago.

In tre in moto e senza assicurazione, sanzione salatissima

Nella mattinata di ieri, intorno alle 10, in corso Milano gli agenti, impegnati nel pattugliamento del territorio, hanno visto transitare tre persone su uno scooter “Jiangmen Huari”: due adulti e un bambino. Il conducente, G.R. di 59 anni, originario del Bangladesh e residente a Bovisio, è stato fermato: oltre alla multa per il bambino senza casco (58 euro), gli è stata contestata anche la presenza di tre persone sullo scooter (173 euro) e la mancata assicurazione (868 euro). In più, la patente, nonostante risieda in Italia da oltre un anno, non è mai stata convertita (altri 135 euro). Il ciclomotore è stato sottoposto a fermo amministrativo. Il totale delle sanzioni ammonta a 1.234 euro