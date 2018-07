In vista delle vacanze si abbandonano anche i serpenti. Recuperati due esemplari esotici a Seregno. In azione le guardie ecologiche volontarie.

Un pitone reale e e un serpente del grano. Sono questi i due esemplari recuperati nei giorni scorsi dalla guardie ecologiche volontarie provinciali a Seregno in due differenti operazioni.

Serpente del grano in via Colombo

La scorsa notte i volontari, assieme ai Vigili del fuoco, sono intervenuti in via Cristoforo Colombo per la presenza di un serpente del grano (che solo nella livrea imita per difendersi il velenoso serpente corallo). Il rettile è stato molto probabilmente abbandonato dal suo detentore in vista del periodo di ferie.

Il Pitone prelevato in via Crocione

L’altro episodio è avvenuto nel popoloso quartiere del Crocione. Qui è stato prelevato un pitone reale. La donna che lo aveva in casa, fortunatamente ha avvisato le guardie che avrebbe abbandonato a breve l’animale (di proprietà del figlio ora residente in Sicilia), visto che doveva lasciare l’appartamento. I volontari sono così intervenuti per tempo recuperando il serpente e affidandolo alle cure di esperti.